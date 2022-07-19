Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Строитель из Крыма осужден на 17 лет за участие в запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил жителя Крыма Азамата Эюпова к 17 годам заключения, признав виновным в причастности к деятельности "Хизб ут-Тахрир" (признана в России террористической организацией и запрещена), сообщил "Интерфаксу" его адвокат Эмиль Курбединов.

По его словам, защита обжалует приговор в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе.

Суд в Ростове-на-Дону в полном объеме удовлетворил требования прокурора, озвученные гособвинителем в ходе прений.

Согласно приговору, 59-летний строитель должен находиться первые три года срока в тюрьме, остальное время - в колонии строгого режима.

Эюпов признан виновным по ч.1 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Сам фигурант в ходе судебных заседаний не признал свою вину.

Сотрудники спецслужбы задержали Эюпова в феврале 2021 года в крымском Белогорске.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда России с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в стране.

Крым Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брянской области сообщили об обстреле села со стороны Украины

Оперный певец Чельдиев осужден на 10 лет по делу о призывах к экстремизму

МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Гордона

Что случилось этой ночью: вторник, 19 июля

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Что произошло за день: понедельник, 18 июля

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Мантуров будет координировать работу Росатома над оборонзаказом и в ракетно-космической отрасли

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });