Строитель из Крыма осужден на 17 лет за участие в запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил жителя Крыма Азамата Эюпова к 17 годам заключения, признав виновным в причастности к деятельности "Хизб ут-Тахрир" (признана в России террористической организацией и запрещена), сообщил "Интерфаксу" его адвокат Эмиль Курбединов.

По его словам, защита обжалует приговор в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе.

Суд в Ростове-на-Дону в полном объеме удовлетворил требования прокурора, озвученные гособвинителем в ходе прений.

Согласно приговору, 59-летний строитель должен находиться первые три года срока в тюрьме, остальное время - в колонии строгого режима.

Эюпов признан виновным по ч.1 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Сам фигурант в ходе судебных заседаний не признал свою вину.

Сотрудники спецслужбы задержали Эюпова в феврале 2021 года в крымском Белогорске.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда России с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в стране.