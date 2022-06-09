Госпремии по науке отметили прорывы в высотном строительстве и методы снижения смертности

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Государственные премии России в сфере науки и технологии за 2021 год присуждены авторам трех работ, в том числе о технологиях в строительстве высотных зданий и о методах снижения смертности населения. Лауреатов представил ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, всего было представлено 18 работ.

Госпремию, в частности, решено присудить академикам РАН Александру Арчакову и Андрею Лисице за исследование протеома человека - совокупности всех белков клеток. Они выделили биологические маркеры, по наличию которых можно судить о патологических состояниях, онкологических и нейродегенеративных заболеваний, на самых ранних стадиях заболевания. Также благодаря работе специалистов были созданы препараты "Фосфоглив" для лечения печени и "Витафосфолип" - для атеросклероза.

Еще одним лауреатом госпремии стал главный конструктор, замгендиректора ЗАО "Городской проектный институт жилых и общественных зданий" Владимир Травуш, разработавший прорывные технологии в высотном строительстве. В пресс-службе Кремля отметили, что он внес вклад в строительную технику, математический расчет строительных конструкций, совершенствование всех типов железобетонных, монолитных, металлических и деревянных конструкций и создание инновационных технологий возведения высотных сооружений. Он занимался автоматизированным мониторингом деформаций несущих конструкций и оснований зданий и сооружений; методами определения ветровых нагрузок на высотки, методами расчета деревянных, железобетонных, сталежелезобетонных и стальных конструкций, в том числе конструкций на упругом основании , конструкций из многослойного стекла; сейсмостойкостью сооружений и их защитой от прогрессирующего обрушения.

Травуш участвовал в проектировании Останкинской башни и ее ремонте после пожара, башен "Москва-Сити", "Лахта-центра", моста Багратион, дворца спорта "Динамо" в Москве и многих других объектов.

Третьим лауреатом стала группа ученых - академики РАН Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев. Они удостоены премии за разработку и внедрение профилактических технологий для улучшения демографической ситуации в стране. Они провели исследования влияния алкоголя, табака на организм человека. По результатам исследований и внедрения разработок авторов удалось снизить число смертей от алкоголя.

Президент ежегодно 12 июня в Кремле вручает госпремии за за вклад в развитие науки и техники, культуры и искусства, благотворительность и правозащиту, а также за выдающиеся производственные результаты. Лауреаты премии получают почетный знак, диплом и 10 млн рублей.