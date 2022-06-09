Лауреатом госпремии по искусству стал директор "Дома русского зарубежья Солженицына"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госпремии в области литературы и искусства за 2021 год присуждены директору "Дома русского зарубежья Солженицына" Виктору Москвину, художнику Павлу Никонову и директору Елабужского музея-заповедника Гульзаде Руденко.

Представляя лауреатов, советник президента Владимир Толстой сообщил, что трех лауретов на тайном голосовании избрали из шорт-листа из девяти претендентов. Всего на госпремию были представлены 20 кандидатов, в шорт-лист попали те, кто получил по два положительных экспертных заключения.

Москвин удостоен госпремии за просветительскую деятельность по возвращению, сохранению и популяризации наследия русской эмиграции.

Никонов, народный художник России, руководитель мастерской станковой живописи Московского государственного академического художественного института имени Сурикова получит госпремию за вклад в развитие искусства и, в том числе, "сурового стиля". Он удостаивался госпремии в области литературы и искусства и в 2002 году.

Руденко присудили премию за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России.

Лауреаты госпремии получают ее в Кремле 12 июня. Денежная часть премии составляет 10 млн рублей.