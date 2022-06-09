В РФ начались продажи нового китайского кроссовера Haval Dargo

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Китайская Great Wall начала продажи на российском рынке кроссовера Haval Dargo, сообщила компания.

Автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем (192 л.с.), роботизированной коробкой передач и двумя типами привода доступен в четырех комплектациях - Comfort, Elite, Premium и Tech Plus.

Модель Dargo выпускается по полному циклу на заводе Haval в Тульской области наряду с другими автомобилями SUV-сегмента: F7, F7x, H9 и Jolion. Кроме того, ООО "Хавейл Мотор Рус" осуществляет дистрибуцию пикапов GWM Poer и GWM Wingle 7.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Haval в РФ в 2021 г. выросли в 2,2 раза, до 39,1 тыс. автомобилей. Доля рынка увеличилась с 1,1% до 2,3%. За январь-май 2022 г. группа Great Wall, основу продаж которого составляет бренд Haval, сократила реализацию в РФ на 19,3% (до 10,3 тыс. шт.) - значительно менее драматично, чем ряд других известных марок. Доля GW за 5 месяцев составила 3,2% против 1,9% в 2021 г.