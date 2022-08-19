Российский завод Haval за 6 лет увеличит локализацию производства до 80%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Автомобильный завод Haval (бренд китайской Great Wall Motor) в Тульской области планирует в течение шести лет локализовать в России более 80% производства, сообщила пресс-служба регионального правительства после визита в область вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Министр осмотрел завод Haval в индустриальном парке "Узловая".

В пресс-релизе отмечается, что инвестпроект по производству автомобилей полного цикла обеспечит создание 4 тысяч рабочих мест. Сейчас уже создано почти 2 тысячи мест.

В заводе есть цеха штамповки, сварки, окраски, сборки и производства компонентов. В 2021 году на заводе установили новое оборудование, обновили программное обеспечение для сварки и окраски, а также для проверки и тестирования функций автомобиля.

Сейчас на заводе выпускается весь модельный ряд Haval, представленный в России.

Как сообщалось, рядом с автозаводом строят предприятие Haval по выпуску автомобильных двигателей. Строительство должно завершиться к концу 2022 года. Предполагается, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В конце сентября 2020 года Минпромторг РФ подписал специнвестконтракт (СПИК) с ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус".

В Минпромторге отмечали, что автопроизводитель взял на себя серьезные обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. "Совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий в рамках реализации СПИК составляет более 7 тысяч баллов, являясь самой высокой в отрасли. Инвестиции (в рамках СПИКа - ИФ) составят 42,4 млрд рублей", - уточняли в ведомстве.

Российский завод Haval полного цикла начал работу в июне 2019 года. Инвестиции в первую очередь завода составили более $500 млн.

Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. Сейчас там выпускают пять моделей: кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9, кроссоверы Dargo и Jolion.

Производственная мощность предприятия на первом этапе составляет 80 тысяч машин в год, планируемая производственная мощность - 150 тысяч машин в год.