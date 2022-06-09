Думе предложили запретить митинги и демонстрации у зданий органов власти

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, который предусматривает запрет на поведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на вокзалах, в школах, в зданиях органов публичной власти.

Соответствующая инициатива (140449-8) размещена в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Ее авторами стала группа депутатов и сенаторов, в частности, Андрей Климов, Владимир Джабаров, Василий Пискарев, Андрей Луговой.

Согласно проекту закона, предлагается в действующем законе 54-ФЗ прописать места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. К таким относятся здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней.

Также под запрет подпадают здания и территории образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки.

К таким местам относятся здания органов публичной власти, а также территории, непосредственно прилегающие к таким зданиям, к объектам жизнеобеспечения.

Запрещены будут митинги и шествия в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в том числе принадлежащих религиозным организациям, местах паломничества, указывает проект закона.

Сейчас этот запрет касается только путепроводов, железнодорожных магистралей, территорий, непосредственно прилегающих к резиденциям президента, к зданиям, занимаемым судами, экстренными оперативными службами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, в регионах дополнительно будут определяться места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ, говорится в проекте закона.

Также предусматривается, что в регионах могут определяться иные места, в которых собрания, митинги, шествия, демонстрации ограничивается по времени их возможного проведения.

В этих случаях, согласно проекту закона, "должны быть установлены адресные или иные ориентиры, указывающие на расположение мест, в которых запрещается проведение" данных мероприятий.

Ограничения для иноагентов

Кроме того, согласно проекту закона, иностранные агенты будут не вправе производить информационную продукцию для детей.

Согласно действующему закону информационная продукция - предназначенная для оборота на территории РФ - это "продукция СМИ, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи".

Инвестиции

Проект закона предлагает также установить в законе 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" изъятия ограничительного характера для иностранных агентов и для группы лиц, в которую входит иностранный агент, при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Согласно проекту, физическое лицо - иностранный агент не может участвовать в госзакупках.