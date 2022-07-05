Дума одобрила в I чтении запрет на митинги у зданий органов власти

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона, который предусматривает запрет на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на вокзалах, в школах, в зданиях органов публичной власти.

Соответствующую инициативу (140449-8) внесла в Думу в начале июня группа депутатов и сенаторов, в частности, Андрей Климов, Владимир Джабаров, Василий Пискарев, Андрей Луговой.

Проект закона предлагает в действующем законе 54-ФЗ прописать места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. К таким относятся здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней.

Также под запрет подпадают здания и территории образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки.

К таким местам относятся здания органов публичной власти, а также территории, непосредственно прилегающие к таким зданиям, к объектам жизнеобеспечения, предусматривает проект закона.

Запрещены будут митинги и шествия в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в том числе принадлежащих религиозным организациям, местах паломничества, указывает проект закона.

Сейчас этот запрет касается только путепроводов, железнодорожных магистралей, территорий, непосредственно прилегающих к резиденциям президента, к зданиям, занимаемым судами, экстренными оперативными службами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, в субъектах РФ дополнительно будут определяться места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ, говорится в проекте закона.

Также предусматривается, что в регионах могут определяться "иные места, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций ограничивается по времени возможного проведения указанных публичных мероприятий".

В этих случаях, "должны быть установлены адресные или иные ориентиры, указывающие на расположение мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций".

Информационная продукция для детей

Кроме того, согласно проекту закона, иностранные агенты будут не вправе производить информационную продукцию для детей.

Согласно действующему закону, информационная продукция - предназначенная для оборота на территории РФ - это "продукция СМИ, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи".

Инвестиции

Проект закона предлагает также установить в законе 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" изъятия ограничительного характера для иностранных агентов и для группы лиц, в которую входит иностранный агент, при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Согласно проекту, физическое лицо - иностранный агент не может участвовать в госзакупках.