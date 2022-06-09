Глава отряда космонавтов "Роскосмоса" Кононенко осенью поедет тренироваться в NASA

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, входящий в состав дублирующего экипажа следующей миссии на Международной космической станции, отправится в США для продолжения тренировок на базе NASA, сообщили в "Роскосмосе".

"Осенью командир отряда космонавтов Роскосмоса должен вернуться к тренировкам в NASA, а пока активно готовится к полету на базе ЦПК (Центра подготовки космонавтов - ИФ)", - говорится в сообщении госкорпорации.

В "Роскосмосе" сообщили, что на начальных этапах подготовки к полету Кононенко отрабатывал погружения в гидролаборатории Космического центра имени Линдона Джонсона (Хьюстон). "Отрабатывались выходы в открытый космос, чтобы в случае необходимости совершить их в американском скафандре вместе с коллегой-астронавтом", - сообщили в корпорации.

В настоящий момент Кононенко готовится к очередному полету в качестве командира дублирующего экипажа МКС-68. В гидролаборатории ЦПК он отработал типовые для выхода в открытый космос операции и приступил к выполнению целевых задач ВКД совместно с космонавтом Николаем Чубом, бортинженером дублирующего экипажа МКС-68.

"В целом для выполнения целевых операций ВКД 54-60 предусмотрено восемь погружений. Большинство задач связаны с работой на модулях "Наука", "Рассвет" и "Звезда". Каждое погружение длится не менее четырех часов", - говорится в сообщении.