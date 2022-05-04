Командование МКС перешло к российскому космонавту Артемьеву

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Церемония смены командования состоялась в среду на борту Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Действующий командир МКС астронавт NASA Том Маршберн, который вместе с экипажем корабля Crew Dragon-3 на этой неделе должен вернуться на Землю, передал командование станцией космонавту "Роскосмоса" Олегу Артемьеву.

18 марта Артемьев вместе с Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым прибыли на МСК на корабле "С.П.Королев" ("Союз МС-21").

Маршберн вместе членами экипажа Crew Dragon-3 астронавтами NASA Раджой Чари, Кайлой Бэррон и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) немцем Маттиасом Маурер находятся на станции с ноября прошлого года. После планируемой в четверг расстыковки корабля с МКС через 24 часа его спускаемая капсула должна будет приводниться в Атлантике у берегов штата Флорида.

28 апреля им на смену прибыла миссия Crew Dragon-4. В состав экипажа миссии, которая рассчитана на шесть месяцев, входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер), астронавт ESA итальянка Саманта Кристофоретти.

Это уже четвертый регулярный пилотируемый полет к МКС нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA. Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый испытательный запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года, первый регулярный - в ноябре 2020 года.