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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Полтора десятка детей отравились в оздоровительном лагере в Поморье

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Шестнадцать детей отравились в детском оздоровительном лагере "Авангард" в городе Мирный Архангельской области, семеро из них госпитализированы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Семь детей доставлены сейчас в Мирнинскую горбольницу, их осмотрели, состояние всех детей удовлетворительное, сейчас медики выполняют лабораторные анализы, диагностику. Это те дети, у которых на данный момент сохраняется небольшая температура, жалобы на боли в животе, диарея", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минздрава Александра Герштанского.

Он добавил, что еще у девяти детей симптомы отравления прошли, поэтому их временно изолировали в самом лагере.

Герштанский отметил, что в мае текущего года учреждение получило лицензию на ведение медицинской деятельности. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Пресс-служба областной прокуратуры также сообщает о начале проверки по факту инцидента.

По данным открытых источников, лагерь "Авангард" открылся в Архангельской области в этом году 1 июня.

Архангельская область
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