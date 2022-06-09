Возбуждено дело после отравления детей в оздоровительном лагере в Поморье

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту отравления 16 детей в оздоровительном лагере "Авангард" в Архангельской области в четверг.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства, производство ведется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Проверкой установлено, что администрация лагеря ненадлежащим образом организовала контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением противоэпидемиологических и профилактических мероприятий при организации летнего отдыха детей.

Как сообщалось, в детском лагере "Авангард" в городе Мирный отравились 16 детей. У девяти из них симптомы отравления прошли, поэтому их временно изолировали в самом лагере. Еще семеро с небольшой температурой и жалобами на боли в животе госпитализировали в Мирнинскую горбольницу.

Лагерь "Авангард" открылся в Архангельской области в этом году 1 июня.