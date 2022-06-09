В Москве пообещали продолжить интеграцию Донбасса в образовательное пространство РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что введенные против него властями Украины санкции не остановят процесс формирования единого образовательного пространства Донбасса и России.

"Сегодняшнее решение киевского режима говорит о его недееспособности и неспособности контролировать ситуацию. Это жест отчаяния, который все равно не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией", - сказал Кравцов журналистам в четверг.

В четверг стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении руководства РФ, в том числе в отношении министра просвещения Кравцова.