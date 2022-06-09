У Лахта-центра в Петербурге открыли памятник Петру I, спасающему утопающих

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Памятник "Петр I, спасающий утопающих близ Лахты" открыли у Лахта-центра в Петербурге в четверг, в день 350-летия со дня рождения императора, которое отмечают в России 9 июня, передал корреспондент "Интерфакса".

Скульптуру в бронзе выполнил Степан Мокроусов-Гульельми, архитектором памятника выступил Михаил Мамошин.

"Мы открываем памятник, который символизирует одну из героических страниц жизни Петра – спасение Петром I утопающих близ Лахты. И этот жертвенный подвиг был совершен именно здесь, где Финский залив соединяется с Лахтинским разливом", - сказал на церемонии открытия глава "Газпрома" Алексей Миллер.

До революции существовал памятник, посвященный этому же сюжету, он располагался у Адмиралтейства в центре Петербурга, но был уничтожен в 1919 году. Миллер уточнил, что вместе с городской администрацией было принято решение создать современный памятник в новом контексте и в месте, близком к историческим событиям.

"Думаю, что это очень символично, потому что сегодня Лахта-центр – это новый центр притяжения Петербурга, сегодня этот памятник становится украшением нового морского фасада города", - добавил Миллер.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на открытии памятника отметил значимость роли императора в истории государства.

"Мы, потомки его, благодарим его за то, что он дал импульс развития не только городу, но и стране", - сказал он.

Архитектор Михаил Мамошин пояснил "Интерфаксу", что памятник был выполнен в глубокой петербургской традиции мостовых памятников, при этом он не повторяет оригинальную скульптуру, а лишь руководствуется теми же мотивами и переосмысляет их.

"Было принято решение, мне кажется, очень сущностное, – перенесение на место событий. Потому что эта трагедия происходила здесь, в двух километрах отсюда, когда Петр спас рыбаков. После этого он простудился, и одна из версий ухода его из жизни – эта вот история", - заметил Мамошин.

Он добавил, что эстетически памятник интегрируется в геометрический сюжет Лахта-центра, более того, он выполнен таким образом, что будет хорошо восприниматься из автомобиля при движении по Приморскому шоссе.