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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

В Санкт-Петербурге в субботу пройдет концерт в честь 350-летия Петра I

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - У стен Михайловского замка в субботу прозвучат шедевры российской оперной и симфонической классики, сообщает пресс-служба петербургского комитета по культуре.

Музыкально-поэтическое действо "Ода Петру Великому" посвящено 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Зрители концерта услышат фрагменты всемирно известных произведений Мусоргского, Петрова, Римского-Корсакова, Чайковского, Доницетти и Глиэра, а также узнают, как рождалась эта музыка и как она связана с судьбой Петра I, с его образом и памятью о нем.

На концерте выступят звезды ведущих оперных сцен России, лауреаты международных конкурсов Екатерина Сергеева и Алексей Тихомиров. Все произведения прозвучат в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии. За дирижерский пульт встанет Артем Абашев. Ведущий концерта - народный артист России Николай Буров.

Санкт-Петербург
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