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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Путин отметил, что уходящие из России компании "пожалеют о своем решении"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ушедшие из России иностранные компании пожалеют о своем решении, считает президент РФ Владимир Путин.

"В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем. Мы как раз никому не угрожаем", - сказал Путин, общаясь в четверг с молодыми предпринимателями.

"Они пожалеют потому, что Россия - страна с огромными возможностями, реально. Многие жалеют, что приходится уходить. Это все проявление того внутреннего состояния этих стран, которые не могут принимать суверенных решений", - добавил он.

Президент подчеркнул, что Россия - суверенная страна, которая должна быть устремлена в будущее.

Россия Владимир Путин
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