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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Генпрокуратура заявила о предотвращении ухода из РФ ряда крупных компаний и брендов

Генпрокуратура заявила о предотвращении ухода из РФ ряда крупных компаний и брендов
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Меры по снижению административного давления на бизнес и защите прав зарубежных инвесторов предотвратили уход из российской экономики ряда крупных транснациональных компаний и международных брендов, заявили в Генпрокуратуре России.

"Проведенная работа по защите иностранных инвесторов, добросовестно выполняющих свои обязательства, способствовала сохранению представительства в отечественной экономике ряда крупных транснациональных компаний и международных брендов", - говорится в сообщении надзорного ведомства во вторник.

Отмечается, что "в условиях санкционного давления со стороны западных стран, разрыва логистических цепочек, ограничений в импорте и экспорте товаров особую актуальность приобрели вопросы поддержки бизнеса, привлечения инвестиций как в различные регионы, так и отрасли народного хозяйства".

По данным ведомства, "надзор за соблюдением прав предпринимателей адаптирован к новым реалиям, существенным образом перестроена работа по выявлению и ликвидации барьеров хозяйственной деятельности".

"Прокуроры решительно пресекали факты волокиты при рассмотрении заявлений бизнесменов о предоставлении государственных услуг, необоснованных отказов, бездействия по цифровизации процесса их оказания", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

По ее данным, в 2022 году по постановлениям прокуроров к административной ответственности по ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) привлечено более 100 должностных лиц.

Всего удалось устранить свыше 214 тыс. нарушений законодательства о защите прав предпринимателей и инвесторов, восстановить права более 24 тыс. хозяйствующих субъектов, привести в соответствие с законодательством 38 тыс. правовых актов. Около 50 тыс. должностных лиц подвергнуты дисциплинарным и административным взысканиям, по материалам прокурорских проверок возбуждено 206 уголовных дел, добавили в ведомстве.

Генпрокуратура РФ
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