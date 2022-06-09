В РФ увеличат лимиты скидок на электромобили в рамках программ господдержки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг согласовал в правительстве РФ увеличение скидочных лимитов в рамках программ льготного автокредитования и лизинга при приобретении электромобиля. Об этом сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тигран Парсаданян.

В ходе круглого стола в Совете Федерации чиновник напомнил, что электрокары в недавнем прошлом были включены в периметр действия основных мер господдержки спроса в российском автопроме, которые "в связи с падением доходов были обнулены" и пока остаются не перезапущенными. В частности, предполагались 25-процентные скидки на покупку электромобиля, не превышающие 625 тыс. руб. на одну приобретаемую машину.

"Вчера было совещание у первого вице-премьера Белоусова, на котором, собственно, было решение: мы немножко изменим наши спросовые меры, увеличив объем на единицу электромобиля в этом году до 925 тысяч рублей и до 35% от стоимости автомобиля. Такое решение принято, мы сейчас будем эту всю историю согласовывать с Минфином", - сказал Парсаданян.

Чиновник добавил, что по поручению Белоусова также прорабатывается вопрос об освобождении электромобилей от оплаты проезда по платным автодорогам. "Этот вопрос тоже мы проработаем вместе с Минтрансом, будет решение", - сказал он.