Программы господдержки в российском автопроме заработают в июле

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банки и лизинговые компании получат средства на перезапуск программ льготного автокредитования и лизинга в июле, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на пленарной сессии выставки "Иннопром-2022".

"После совещания у президента было принято решение о поддержке спроса в автопроме в объеме почти 21 млрд рублей. С этого месяца эти средства уже начнут использоваться нашими банками, лизинговыми компаниями, которые будут участвовать в программах по автокредитованию и льготному лизингу. Мы продолжим программу по поддержке транспорта на газомоторном топливе. И, конечно, автомобили на электрической тяге тоже будут субсидироваться", - сказал министр.

Перезапуск основных мер господдержки спроса в автопроме, как сообщалось, был утвержден по итогам отраслевого совещания с участием президента Владимира Путина в середине июня. В 2022 году на поддержку спроса планируется направить 20,7 млрд рублей.

Мантуров в июне говорил, что, в частности, на льготные автокредиты планировалось направить 10,2 млрд рублей, на льготный лизинг - 4,9 млрд рублей, на скидки по электрическому транспорту - 2,6 млрд рублей, по газомоторной технике - 3,3 млрд рублей.