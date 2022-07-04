Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Программы господдержки в российском автопроме заработают в июле

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банки и лизинговые компании получат средства на перезапуск программ льготного автокредитования и лизинга в июле, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на пленарной сессии выставки "Иннопром-2022".

ЭкономикаПутин предложил "шире посмотреть" на поддержку спроса на коммерческий автотранспортЧитать подробнее

"После совещания у президента было принято решение о поддержке спроса в автопроме в объеме почти 21 млрд рублей. С этого месяца эти средства уже начнут использоваться нашими банками, лизинговыми компаниями, которые будут участвовать в программах по автокредитованию и льготному лизингу. Мы продолжим программу по поддержке транспорта на газомоторном топливе. И, конечно, автомобили на электрической тяге тоже будут субсидироваться", - сказал министр.

Перезапуск основных мер господдержки спроса в автопроме, как сообщалось, был утвержден по итогам отраслевого совещания с участием президента Владимира Путина в середине июня. В 2022 году на поддержку спроса планируется направить 20,7 млрд рублей.

Мантуров в июне говорил, что, в частности, на льготные автокредиты планировалось направить 10,2 млрд рублей, на льготный лизинг - 4,9 млрд рублей, на скидки по электрическому транспорту - 2,6 млрд рублей, по газомоторной технике - 3,3 млрд рублей.

Минпромторг Денис Мантуров Иннопром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг ждет, что господдержка простимулирует выпуск в РФ около 80 тыс. авто в 2022 г.

Порог богатства в США за год вырос на 16%, до $2,2 млн

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

"Вымпелком" повысит стоимость архивных тарифных планов

"Газпром" предложил разработать механизм координации экспорта трубного газа и СПГ

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Акции "Газпрома" упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов

Акции "Газпрома" упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении

Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель

Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });