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"Сбермаркет" отметил резкий рост заказов из дискаунтеров и магазинов доступных цен

"Сбермаркет" отметил резкий рост заказов из дискаунтеров и магазинов доступных цен
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сервис доставки "Сбермаркет", крупнейший игрок на российском рынке e-grocery, отметил рост продаж товаров из дискаунтеров и магазинов доступных цен.

По итогам пяти месяцев 2022 года продажи магазинов таких форматов через "Сбермаркет" увеличились в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, количество заказов - в 17 раз, говорится в сообщении компании.

Сервис проанализировал продажи из магазинов более 20 ритейлеров, в том числе Fix Price, "Авоська", "Батон", "Бегемаг", "Быстроном", "Командор", "Монетка", "Полушка", "Хороший", "Дикси", "Моя Цена" (последние две сети принадлежат "Магниту") и других.

В этом сегменте клиенты "Сбермаркета" чаще всего делали заказы в магазинах Fix Price, "Монетка" и "Дикси".

Быстрее всего росли продажи яиц - по итогам 5 месяцев их заказывали в 17 раз чаще, чем годом ранее. Продажи молочных продуктов, свежих овощей и фруктов увеличились в 14 раз.

В число городов, где клиенты сервиса чаще заказывали товары из дискаунтеров, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Челябинск, Уфа, Кемерово, Иркутск и Пермь.

"Сбермаркет" обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей".

Сбермаркет
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