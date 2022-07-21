"Сбермаркет" начал сотрудничество с "Самокатом"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сервисы доставки "Сбермаркет" и "Самокат" договорились о сотрудничестве: ассортимент "Самоката" появился на витрине "Сбермаркета".

Партнерство позволит "Сбермаркету" увеличить предложение для клиентов, а "Самокату" - расширить аудиторию, говорится в сообщении "Сбермаркета".

Формат сотрудничества предполагает, что "Сбермаркет" выступит партнером-маркетплейсом, а оформленные заказы "Самокат" будет собирать и доставлять самостоятельно.

К заказу в "Сбермаркете" доступен весь ассортимент "Самоката" - около 2,5 тысяч артикулов, включая 764 SKU под собственной торговой маркой (продукты питания, а также средства для дома и ухода за собой). Ассортимент большинства дарксторов "Самоката" состоит из товаров, которые обычно есть в стандартных магазинах "у дома". Товарная матрица настраивается в зависимости от города и района. Доставка будет занимать от 15 минут, в зависимости от расстояния от даркстора.

"Сбермаркет" - лидер российского рынка e-grocery. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, зоотовары и др. из более 130 торговых сетей.