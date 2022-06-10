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Экс-сотрудник детской колонии задержан после ложного минирования вокзала в Петербурге

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге после звонка о бомбе на Московском вокзале задержали ранее судимого бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Задержан мужчина 1987 года рождения", - уточнил собеседник агентства.

По версии правоохранительных органов, накануне он сообщил в экстренные службы, что Московский вокзал заминирован, но информация о минировании не подтвердилась.

В отношении петербуржца составили протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Источник отметил, что в 2014 году мужчина был осужден Колпинским судом Петербурга за превышение должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Согласно фабуле дела, он, будучи сотрудником Колпинской воспитательной колонии, резиновой дубинкой избил подростка.

Тогда суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы с запретом занимать должности на госслужбе, в 2016 году он освободился условно-досрочно.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" не располагает.

Петербург
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