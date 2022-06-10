Житель Владикавказа получил 9 лет за захват заложников в магазине

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суд признал жителя Владикавказа Гаврила Золоева виновным в захвате заложников в апреле 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Северной Осетии.

"Приговором суда Золоеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.

Суд признал его виновным по пунктам "г, д, ж" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложников) и части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее сообщалось, что 12 апреля житель Владикавказа под угрозой приведения в действие самодельного муляжа взрывного устройства и ножа удерживал около часа в качестве заложников 12 человек в магазине на улице Куйбышева. Он требовал, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он объявит условия освобождения людей. Позже его задержали, а заложников освободили.