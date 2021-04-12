Во Владикавказе мужчина удерживал в магазине 11 заложников

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Во Владикавказе в понедельник днем мужчина захватил в магазине в заложники 11 человек - продавцов и покупателей, в том числе двоих детей, сообщили в управлении МВД по Северной Осетии. Подозреваемого задержали, никто не пострадал.

Задержанный оказался жителем Владикавказа 1967 года рождения. Ранее он был судим за хранение наркотиков (ст.228 УК).

На место происшествия выезжало руководство регионального управления МВД.