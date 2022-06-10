Крупнейшие производители пива в РФ увеличили посевы пивоваренного ячменя на 6,5%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие производители пива в России – "Балтика", "Объединенные пивоварни Хейнекен" и AB InBev Efes (входят в Ассоциацию производителей пива, АПП) – увеличили посевные площади пивоваренного ячменя на 6,5%, до 207,1 тыс. га с 194,5 тыс. га в прошлом году.

Посевная кампания 2022 года в ряде регионов немного затянулась из-за довольно холодной и сырой погоды этой весной. Но там, где осадков было меньше, а температура – выше, уже появились первые всходы ячменя (прежде всего, в Центрально-Черноземных регионах), говорится в сообщении АПП.

Компании АПП выращивают пивоваренный ячмень в Мордовии, Башкирии и Татарстане, Алтайском крае, а также в Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Ульяновской, Тульской и Ярославской областях.

"Благодаря собственным агропрограммам компании контролируют качество сырья, минимизируют риски по росту его стоимости и сокращению поставок в текущих условиях, а также поддерживают сотни локальных фермерских хозяйств. Члены АПП практически полностью покрывают нужды собственных производств и выращивают около половины ячменя в стране", - сказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов, процитированный в сообщении.

Полностью избавиться от зависимости импортных поставок пивоварам мешает отсутствие развитого рынка хмелеводства, отметила АПП. На территории России производится только 2% необходимого отрасли хмеля.

По мнению ассоциации, хмелеводство нуждается в мерах поддержки для процесса импортозамещения. В краткосрочной перспективе необходимо введение временных нулевых таможенных ставок на ввоз этого сырья, в долгосрочной перспективе нужно обеспечить господдержку отечественного хмелеводства. Главные проблемы - это дефицит качественного посевного материала и изношенность техники. Решить их в короткие сроки не получится, но при должном внимании со стороны государства исправить критическую ситуацию можно за 8-10 лет, говорится в сообщении АПП.