Аналитики РСХБ ждут вхождения КНР и Монголии в топ-3 покупателей российского пива

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Китай и Монголия через некоторое время могут войти в тройку лидеров по покупке российского пива, прогнозируют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Они назвали рынки этих стран "перспективными" и "емкими".

По словам руководителя Центра Андрея Дальнова, с 2015 года до 2021 года поставки российского пива в Китай выросли 70%, до 32,6 млн литров, а в Монголию - на 75%, до 8,2 млн литров.

"Приграничное положение, а в случае Китая и открытие первого моста для грузовых автомобилей через Амур позволяют предположить, что эти страны в среднесрочной перспективе могут войти в топ-3 по импорту российского пива", - сказал он через пресс-службу РСХБ.

По данным центра, в последние годы экспорт российского пива растет в среднем на 6% в год. С 2015 года наибольшее увеличение спроса отмечено в Грузии и Белоруссии (до 37,4 млн и 111,6 млн литров соответственно).

В то же время рост спроса на пиво на внутреннем рынке почти остановился, с 2017 года потребление повышается в среднем на 1% в год. В 2021 году на человека пришлось около 56 литров пива и пивных напитков. По оценке Центра, в 2022 году этот показатель возрастет до 57 литров (830 млн декалитров в целом).

В 2021 году в России было произведено 800 млн декалитров пива и пивных напитков. Основными регионами-производителями являются Московская область, Татарстан, Ульяновская и Новосибирская области, Петербург. На них приходится 34% общего объема производства.

Доля отечественной продукции стабильно составляет основную часть потребления, в 2021 году она находилась на уровне 94%, остальное пришлось на импорт. Основными поставщиками солодового пива в Россию являются Германия (42%), Чехия (10%) и Литва (9%).