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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Глава района Татарстана, где повторно спилили крест на могиле, подал в отставку

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов подал в отставку после того, как на кладбище в селе Актаныш второй раз спилил крест на одной и той же могиле челнинца Виктора Смирнова, сообщила пресс-служба администрации района.

Фаттахов принес извинения родным и близким умершего за то, что власти не смогли предотвратить осквернение могилы. Он предположил, что повторное нападение на могилу - это провокация.

"Беру на себя полную ответственность за произошедшее, готов понести заслуженное наказание и подаю в отставку", - говорится в сообщении.

В первый раз крест на могиле Смирнова спилили в 2021 году, после этого досрочно ушла в отставку заместитель Фаттахова Райхан Галимянова, второй раз это произошло 10 июня.

В МВД Татарстана "Интерфаксу" сообщили, что подозреваемых в осквернении могилы ищут.

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал быстро установить виновных и привлечь их к ответственности, сообщает его пресс-служба.

"Такие происшествия в нашем обществе недопустимы. В наших традициях уважать людей разных национальностей и вероисповедания. Виновные обязательно должны быть установлены и понести полную ответственность за свои действия", - сказал Минниханов.

Главам районов он поручил внимательно относиться к этому вопросу и не допустить подобных случаев.

Актаныш Татарстан Энгель Фаттахов Виктор Смирнов Рустам Минниханов
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