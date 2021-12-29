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Замглавы района в Татарстане ушла в отставку после истории со спиленным крестом

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Актанышского района Татарстана на внеочередном заседании совета района рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя главы района Райхан Галимяновой, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

На заседании совета Актанышского района депутаты проголосовали за прекращение полномочий Галимяновой, сказала Галимова.

Ранее сообщалось, что на общественном кладбище в селе Актаныш на одной из могил был спилен крест.

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководства Актанышского района разобраться в произошедшем, наказать виновных и вынес строгое предупреждение главе. Также Минниханов поручил обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи усопшего.

Татарстан

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