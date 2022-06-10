Суд в Вологде прекратил дело об избиении сироты сверстниками

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья Вологодской области по судебному участку №35 прекратил уголовное дело об избиении подростка группой из семи человек в общежитии Сокольского техникума. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов региона.

Действия подсудимых квалифицируются по статье 116 УК РФ (побои) и совершены из хулиганских побуждений, отметили в пресс-службе.

"Однако в судебном заседании потерпевший и его законный представитель заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Они указали, что не имеют претензий к подсудимым, привлекать их к уголовной ответственности не желают", - говорится в сообщении.

Подсудимые возместили причиненный вред потерпевшему. В частности, они принесли извинения, в том числе публично, и компенсировали причиненный ими моральный вред.

Как сообщалось, в октябре 2021 года в социальные сети попало видео жестокого обращения со студентом. На кадрах зафиксировано, как 16-летнего подростка в общежитии избивает группа сокурсников. К расследованию подключились правоохранительные органы, сотрудники департамента образования, уполномоченный при губернаторе по правам ребенка.

Было возбуждено дело по статье 116 УК РФ.

Выяснилось, что потерпевший является сиротой. В связи со случившимся он намеревался вернуться в детский дом в Коноше (Архангельская область) и продолжить учиться дистанционно.

Кроме того, по итогам проверки после инцидента директора техникума освободили от должности.