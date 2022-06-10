Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Суд в Вологде прекратил дело об избиении сироты сверстниками

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья Вологодской области по судебному участку №35 прекратил уголовное дело об избиении подростка группой из семи человек в общежитии Сокольского техникума. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов региона.

Действия подсудимых квалифицируются по статье 116 УК РФ (побои) и совершены из хулиганских побуждений, отметили в пресс-службе.

"Однако в судебном заседании потерпевший и его законный представитель заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Они указали, что не имеют претензий к подсудимым, привлекать их к уголовной ответственности не желают", - говорится в сообщении.

Подсудимые возместили причиненный вред потерпевшему. В частности, они принесли извинения, в том числе публично, и компенсировали причиненный ими моральный вред.

Как сообщалось, в октябре 2021 года в социальные сети попало видео жестокого обращения со студентом. На кадрах зафиксировано, как 16-летнего подростка в общежитии избивает группа сокурсников. К расследованию подключились правоохранительные органы, сотрудники департамента образования, уполномоченный при губернаторе по правам ребенка.

Было возбуждено дело по статье 116 УК РФ.

Выяснилось, что потерпевший является сиротой. В связи со случившимся он намеревался вернуться в детский дом в Коноше (Архангельская область) и продолжить учиться дистанционно.

Кроме того, по итогам проверки после инцидента директора техникума освободили от должности.

Вологодская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мурашко отметил, что смертность в РФ упала до показателей ниже пандемийного периода

Журналист Илья Азар оштрафован на 60 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Думу просят разрешить иностранцам владеть не больше 20% в онлайн-сервисах объявлений

Думу просят разрешить иностранцам владеть не больше 20% в онлайн-сервисах объявлений

ЦБ обещает не допустить стагфляции в России

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

В МИД РФ отказали приговоренным в ДНР к казни британцам в статусе военнопленных

Хинштейн сообщил, что Митволь признал вину и заключил сделку со следствием

Хинштейн сообщил, что Митволь признал вину и заключил сделку со следствием

Банк России ознаменовал возврат к досанкционной ставке более жестким сигналом

В России отменили требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

"Уралхим" создал СП для выпуска минеральных удобрений в Узбекистане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });