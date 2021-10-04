Дело об избиении сироты сверстниками возбудили в Вологодской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения юноши-сироты группой подростков на Вологодчине, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным пресс-службы, следователи нашли в интернете видеозапись, в которой группа подростков избивает 16-летнего юношу-сироту в общежитии Сокольского техникума. Ролик массово распространился в социальных сетях и СМИ.

Дело возбудили по ст. 116 УК РФ.

"В ходе расследования будет дана оценка не только действиям фигурантов видео, но и действиям (бездействию) должностных лиц техникума и общежития", - говорится в сообщении.

Сейчас потерпевший находится у родственников. Все лица, фигурирующие на видео, установлены.

В свою очередь, губернатор региона Олег Кувшинников написал на странице в инстаграме, что поручил региональному департаменту образования провести проверку всей системы среднего профессионального образования на предмет организации внешкольного воспитания студентов и контроля за их поведением.