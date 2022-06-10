"Справедливая помощь доктора Лизы" выиграла президентский грант в 36,8 млн рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Второй в 2022 году конкурс Фонда президентских грантов распределил между российскими НКО 3,799 млрд рублей, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Крупнейший грант в 36,8 млн рублей получил проект "Жить и побеждать" организации "Справедливая помощь доктора Лизы", направленный на оказание медицинской помощи тяжелобольным детям и взрослым с Донбасса. Самый маленький грант - 50,4 тысячи рублей - достался пензенскому экспедиционному движению "Приволжское географическое общество".

"Распределена общая сумма грантов 3 миллиарда 799 миллионов рублей, и поскольку сами некоммерческие организации привлекают софинансирование еще на 3 миллиарда рублей. Получается, что принятые сегодня решения направляют на социальную поддержку некоммерческих организаций, людей, которым они помогают, 6 миллиардов 800 миллионов", - сказал Кириенко после заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества.

В пресс-службе фонда уточнили, что победителями второго за 2022 год конкурса стали 1889 НКО.

Кириенко отметил, что в этом году возросло как общее количество заявок на участие в конкурсе, так и число качественно составленных заявок, из-за чего были повышены проходные баллы для проектов, претендующих на крупнейшие суммы финансирования - в группах от 0,5 до 3 и от 3 до 10 млн рублей.

"Резкий рост проектов, связанных с поддержкой людей, в первую очередь детей Донбасса, переселенцев, беженцев с Донбасса, на поддержку людей, которые столкнулись с проблемами из-за ограничений логистических и санкционных. На все это российские некоммерческие организации откликнулись очень по-человечески и очень профессионально", - сказал он.

Наиболее многочисленными стали проекты, связанные с социальной поддержкой, здравоохранением и исторической памятью, отметил он. При этом более 90% победителей конкурса - региональные НКО, 33% выиграли грант впервые.

Победившие проекты смогут стартовать с 1 июля, сказал Кириенко.

3 апреля Фонду президентских грантов исполнилось 5 лет, напомнил он. С 2017 года президентские гранты получил 27 481 проект НКО, 24 тысячи из которых было поддержано на федеральных конкурсах. С учетом привлеченного самими НКО софинансирования общая поддержка составила 90 млрд рублей, по данным пресс-службы фонда, в результате проведения 13 конкурсов их участники получили непосредственно от фонда более 49 млрд рублей.

"Думаю, что будет рост заявок, и в этой связи сегодня координационный комитет принял решение обратиться к президенту (...) с просьбой рассмотреть на следующий год возможность увеличения финансирования на поддержку некоммерческих организаций", - сообщил Кириенко.

Также, по его словам, в 2023 году будут увеличены верхние границы диапазонов грантов. Максимальный размер наименьшего гранта вырастет с 500 тысяч до 1 млн рублей, второго - с 3 до 5 млн, крупнейшего - с 10 до 15 млн.