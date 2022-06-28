Путин выделил 2 млрд рублей на гранты за помощь пострадавшим в Донбассе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин выделил дополнительные 2 млрд рублей Фонду президентских грантов на проведение в 2022 году внеочередного конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций, помогающих пострадавшим в ходе конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба фонда.

Деньги выделены по просьбе координационного комитета. Президент просьбу поддержал, и в результате бюджет фонда увеличился с 10 до 12 миллиардов рублей, говорится в сообщении.

Дополнительные 2 млрд рублей будут разыграны на внеочередном конкурсе НКО по направлениям "развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников" и "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан".

В первом из них могут принять участие организации с гуманитарными и благотворительными инициативами за границей, "в первую очередь на Донбассе", во второй - проекты "соответствующей тематики" в России, подчеркнули в фонде.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 15 июля до 15 августа, победителей определят в сентябре. Они смогут начать свои проекты уже с 1 октября этого года, отметили в пресс-службе.

Проведение нового конкурса обусловлено тем, что в ходе распределения средств основного конкурса в июне Координационный комитет "отметил рост числа качественно проработанных инициатив, направленных на поддержку уязвимых групп граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились недружественные действия иностранных государств, а также увеличение запроса на помощь пострадавшим на Донбассе и беженцам", следует из сообщения.

"Структуры гражданского общества Донбасса, сообщества добровольцев, оказывающие гуманитарную помощь, смогут участвовать в конкурсе в рамках партнерских проектов с российскими некоммерческими организациями, через которые они смогут получить необходимые средства, оборудование, материалы, медикаменты, продукты питания", - отметили в пресс-службе фонда.