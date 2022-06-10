"Комитет против пыток" включен в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России признало иностранным агентом незарегистрированное в РФ правозащитное движение "Комитет против пыток".

Реестр обновился в пятницу вечером.

По данным Минюста, целями деятельности Комитета являются "представление интересов заявителя в органах следствия и суде; оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий".

Источниками финансирования организации указан благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений "Комитет против пыток".

Сайт "Комитета против пыток" напоминает, что организация ранее дважды признавалась Минюстом НКО-иноагентом – в 2015 и 2016 годах.

"В настоящее время организация работает под своим историческим названием "Комитет против пыток" без образования юридического лица", - говорится в сообщении.