"Комитет против пыток" самоликвидируется из-за признания иноагентом

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Незарегистрированное правозащитное движение "Комитет против пыток" (признан в РФ незарегистрированным общественным объединением - иноагентом) самоликвидируется, заявил в воскресенье председатель организации Сергей Бабинец.

"Вчера члены Комитета против пыток приняли решение о ликвидации организации в связи с внесением в реестр иностранных агентов. Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо "иностранные агенты" мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой", - написал Бабинец в своем телеграм-канале.

10 июня Минюст РФ включил движение "Комитет против пыток" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, указав в качестве источника его финансирования благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений "Комитет против пыток".

В январе 2015 года межрегиональная общественная организация "Комитет против пыток" была внесена в реестр НКО-иноагентов, в связи с чем самоликвидировалась в августе 2015 года. Ее сотрудники перешли во вновь созданную межрегиональную общественную организацию "Комитет по предотвращению пыток", в свою очередь также получившую статус иностранного агента 14 января 2016 года, из-за чего было принято решение о самороспуске. До настоящего момента организация продолжала работу под своим историческим названием "Комитет против пыток" без создания юридического лица.