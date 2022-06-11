Белгородские власти заявили о восстановлении поселка Политотдельский после обстрела

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Еще в одном районе Белгородской области завершены работы по восстановлению домов, пострадавших от обстрела со стороны Украины, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Поселок Политотдельский обстреляли в ночь на 31 мая. Из жителей никто не пострадал, а вот в восьми домовладениях пришлось перекрывать крыши, вставлять окна и заниматься внутренней отделкой", - написал глава области в своем телеграм-канале.

Он отметил, что к восстановительным работам подрядная организация приступила уже на следующий день.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.