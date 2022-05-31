Белгородское предприятие "СМ-Агро" осталось без электричества после обстрела

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области после обстрела остановилась работа предприятия "СМ-Агро". Как сообщил "Интерфаксу" его директор Андрей Егоров, в ходе обстрела была повреждена осколками электропроводка, сгорели силовые кабели, предприятие работать не может.

Также были повреждены склады и подготовительные производственные здания в поселке Политотдельский. Зерноток площадью около 3,6 тысячи квадратных метров требует полного восстановления: там разрушены стены и около половины кровли. Еще на двух складах придется менять кровлю.

"На одном (...) 2,5 тысячи кв. м кровля практически вся в решето, практически все менять надо, еще на одном под 1 тыс. кв. м кровли тоже, потому что там лежит семечка, если дожди пойдут, то хорошего ничего не будет", - сказал Егоров.

"Месяц минимум восстановительных работ, а то и больше", - добавил он.

По данным Егорова, обстрел произошел около 2:30 по московскому времени.

"Производство непрерывное, но до основного цеха не дошло. Взрывной волной повреждены профлисты, стены (...) Должен приехать Следственный комитет, будем смотреть", - отметил директор предприятия. Оценить нанесенный ущерб он сможет позднее.

Официальных сообщений об обстреле от властей региона пока не поступало.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "СМ-Агро" зарегистрировано в 2015 году в Белгороде. Основной вид деятельности - производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Компания принадлежит Марии Лапкиной. Согласно финансовому отчету за 2021 год выручка компании составила 1,05 млрд рублей, чистая прибыль - 172,9 млн рублей.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.