Пять человек погибли при столкновении легковушек под Оренбургом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате ДТП, произошедшего утром в субботу на трассе под Оренбургом.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Еще одна из пострадавших скончалась в больнице, сообщила пресс-служба областного Минздрава.

По данным министерства, пятеро пострадавших находятся в реанимации, двое из них - в крайне тяжелом состоянии. Еще один пострадавший переведен в общее отделение.

Утром в субботу на трассе у села Вязовка автомобиль Ford выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus.