Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Пять человек погибли при столкновении легковушек под Оренбургом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате ДТП, произошедшего утром в субботу на трассе под Оренбургом.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Еще одна из пострадавших скончалась в больнице, сообщила пресс-служба областного Минздрава.

По данным министерства, пятеро пострадавших находятся в реанимации, двое из них - в крайне тяжелом состоянии. Еще один пострадавший переведен в общее отделение.

Утром в субботу на трассе у села Вязовка автомобиль Ford выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus.

Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 11 июня

Путин подписал законы о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта

Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ

"Клуб-Отель" Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald's

"Клуб-Отель" Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald's

Путин подписал закон о запрете судимым за тяжкие преступления работать в такси

Путин подписал закон о запрете судимым за тяжкие преступления работать в такси

На подконтрольной РФ части Запорожской области создан госфонд зерна

На подконтрольной РФ части Запорожской области создан госфонд зерна

Американская компания Axiom Space заплатила "Роскосмосу" в рублях за полет астронавта

Американская компания Axiom Space заплатила "Роскосмосу" в рублях за полет астронавта

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 18 июня

Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину составила 41,9 млн куб. м, как и ранее

Правительство РФ одобрило проведение переговоров с НАСА по перекрестным полетам

Правительство РФ одобрило проведение переговоров с НАСА по перекрестным полетам