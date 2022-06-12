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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Число жертв ДТП под Оренбургом выросло до шести

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Еще один человек скончался после дорожной аварии под Оренбургом, сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Вчера на федеральной трассе Оренбург-Орск произошла авария, унесшая жизни людей. Несмотря на старания лучших врачей региона, количество погибших достигло шести человек",- написал Паслер.

За жизни еще нескольких пострадавших продолжают бороться, уточнил глава региона.

Как сообщалось, накануне на трассе у села Вязовка автомобиль Ford выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus. Четыре человека скончались на месте, семеро были госпитализированы, двое из них - в крайне тяжелом состоянии.

Позже в тот же день в больнице умерла одна из пострадавших.

Оренбург
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