Пассажир выжил после падения на рельсы столичного метро

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в субботу на "фиолетовой" ветке столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"На станции "Волгоградский проспект" по неустановленным причинам на рельсы упал пассажир. Для его спасения пришлось отключить напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, прерывалось движение поездов в сторону центра.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что пассажир, упавший на рельсы, выжил и самостоятельно поднялся на платформу.

"Он не пострадал", - уточнил собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта в 20:52 сообщили, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличивались интервалы движения поездов из-за человека на пути.

В 20:59 движение поездов стало входить в график.