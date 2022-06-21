Пассажир упал под поезд на станции "Боровицкая" столичного метро

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем во вторник на центральном участке Серпуховско-Тимирязевский линии московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам на станции "Боровицкая" под прибывающий поезд упал пассажир. Для его спасения отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что из-за человека на путях прервано движение поездов на участке "Серпуховская" - "Чеховская".

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позднее в столичном дептрансе добавили, что движение на "серой" ветке восстановлено и вводится в график.

Данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах метро, пока не поступало.