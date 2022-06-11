В РФ из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуированы более 7,5 тыс. человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из ДНР и ЛНР, украинских населенных пунктов вывезены более 7,5 тыс. человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в субботу.

"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 7 594 человека, в том числе 1 346 детей, а всего с начала специальной военной операции -1 780 515 человек, из которых 286 043 - дети", - сказал Мизинцев.

Госграницу РФ, по его данным, пересекли 262 тыс. 556 единиц личного автотранспорта, в том числе за прошедшие сутки - 2,7 тыс.

Он отметил, в субъектах РФ штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.