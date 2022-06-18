Более 307 тысяч детей эвакуировали в РФ c территории Украины, ДНР и ЛНР с конца февраля

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что более 1,9 млн человек, в том числе свыше 307 тысяч детей эвакуировано с конца февраля на территорию России из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

"Несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка. А всего с начала специальной военной операции - 1 936 911 человек, из которых 307 423 - дети", - сказал на брифинге в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он сообщил, что российская база данных содержит свыше 2,7 млн обращений от желающих переехать в Россию из более чем 2 тысяч населенных пунктов Украины и подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР.

Мизинцев отметил, что российская армия располагает данными о подготовке спецслужбами Украины постановочных материалов о якобы разрушенных в Николаеве в результате обстрелов Вооруженных сил РФ частных домовладений. Мизинцев сказал, что эти видеоматериалы спецслужбы Украины планируют распространять для обвинения "российских Вооруженных сил в неизбирательных ударах по гражданским объектам".

"Вооруженные силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Мизинцев сообщил, что у российских военных есть данные об использовании украинскими силами гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций в Никополе, Пархомовке, Николаеве, Одессе, Торецке и Краматорске.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Запад ответил России масштабными санкциями и стал помогать Украине финансами и вооружениями.

25 апреля Мизинцев сказал, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.