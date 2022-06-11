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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Один человек госпитализирован после взрыва газа в жилом доме в Ленинградской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в жилом многоквартирном доме в Ломоносовском районе Ленинградской области в субботу, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Инцидент произошёл в поселке Русско-Высоцкое.

"Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома эвакуирован 21 человек", - написал Дрозденко в соцсети.

По информации главы региона, в результате взрыва повреждены бетонные конструкции.

Пресс-служба управления МЧС по Ленинградской области в свою очередь добавила, что, предварительно, нарушено остекление и повреждены межкомнатные перегородки первого и второго этажей в пятиэтажном многоквартирном доме. Хлопок газовоздушной смеси, согласно первоначальным данным, произошел в квартире на втором этаже.

На месте работают спасатели.

Как уточнили в правительстве Ленинградской области, в ближайшее время в поселке Русско-Высоцкое состоится заседание районной комиссии по ЧС, на которой примут решение о возможности возвращения жителей в квартиры.

Александр Дрозденко
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