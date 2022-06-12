Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 июня

Байден жалуется на Россию, Китай готов бороться за Тайвань, в РФ выявили новый "омикрон''-штамм

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Байден назвал рост цен на бензин в США побочным эффектом помощи Украине. По его словам, США придется какое-то время жить с высоким уровнем инфляции.

- Премьер Шри-Ланки заявил о возможности обращения к России по поводу закупки нефти. Он также сообщил, что Россия предложила Шри-Ланке, страдающей от нехватки продовольствия, пшеницу.

- В Женеве стартует министерская конференция ВТО. Делегацию России впервые не возглавляет министр. Главой делегации в этот раз стал заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев

- Китай предупредил, что его армия готова бороться за Тайвань. Министр обороны КНР подчеркнул: "Тайвань - это китайский Тайвань, и воссоединение родины является абсолютной необходимостью".

- В России выявлен более заразный вариант "омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

- Один человек госпитализирован после взрыва газа в жилом доме в Ленинградской области. Инцидент произошел в Ломоносовском районе в субботу.