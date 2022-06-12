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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минобороны РФ сообщило об ударах вертолетов Ка-52 по позициям армии Украины

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российские ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" уничтожили пункт управления и бронированную технику вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Минобороны России в воскресенье опубликовало кадры ударов вертолетов Ка-52 по позициям армии Украины.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для министерства обороны РФ с 2010 года Арсеньевской авиационной компанией (ААК) "Прогресс" им. Сазыкина холдинга "Вертолёты России" (входит в "Ростех").

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.

Хроника 24 февраля – 12 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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