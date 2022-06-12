Минобороны РФ сообщило об ударе "Калибрами" по складу с оружием из США и Европы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении морскими крылатыми ракетами "Калибр" крупного склада с американским и европейским вооружением в Тернопольской области Украины.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Летчики Воздушно-космических сил РФ поразили два пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Конашенков сообщил, что ударами уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой народной республики. Также ликвидированы радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановка Луганской народной республики и Закотное Донецкой народной республики.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения", - сообщил Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.

Как сказал представитель Минобороны РФ, "в результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива".

Кроме того, российские военные заявили, что за сутки уничтожили три украинских боевых самолета: два Су-25 в районах Райгородок и Черкасское ДНР и один Су-25 в районе Долгенькое Харьковской области. По данным Конашенкова, сбит один беспилотник "Байрактар ТБ-2" в районе населенного пункта Великая Камышеваха.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1 188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3 514 танков и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1 870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 570 единиц специальной военной автомобильной техники.