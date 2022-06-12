Путин вручил Михалкову звезду Героя труда

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вручил в воскресенье в Кремле звезду Героя труда режиссеру Никите Михалкову, который был удостоен этого звания еще в 2020 году к 75-летию.

"Рад вручить знак Героя труда выдающемуся кинорежиссеру Никите Сергеевичу Михалкову, человеку уникального творческого дарования, потрясающей работоспособности и обостренного чувства Родины. На протяжении десятилетий каждый проект Никиты Сергеевича, будь то фильм, телепрограмма, роль, спектакль - это знаковое событие в российской культуре и общественной жизни нашей страны", - сказал президент РФ.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, среди Героев труда также худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет.

В День России президент по традиции проводит церемонию награждения героев труда и лауреатов государственных премий.