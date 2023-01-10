Путин желает Михалкову скорейшего выздоровления

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова, который недавно попал в реанимацию с подозрением на грипп и коронавирус. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент регулярно получает информацию о состоянии его (Михалкова) здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все", - сказал он.

О госпитализации Михалкова 5 января сообщила его пресс-служба. Источник "Интерфакса" в медицинских кругах говорил, что медики подозревают у режиссера заражение коронавирусом.