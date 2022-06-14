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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

"Почта России" до конца года запустит доставку посылок за час в крупных городах РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - АО "Почта России" до конца 2022 года запустит услугу доставки посылок на дом за час в крупных городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, говорится в сообщении компании.

Сейчас услуга есть во всех почтовых отделениях Москвы. По итогам пилотного проекта, который был запущен в 2021 году, среднее время доставки составляет всего 31 минуту. Курьера также можно вызвать на дом, чтобы он забрал посылку, оформленную онлайн и подготовленную к отправке.

В июне к сервису подключатся отделения в Санкт-Петербурге. "В IV квартале 2022 года доставка за час будет доступна в других крупных городах России", - говорится в сообщении.

Почта России
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