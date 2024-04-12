В Москве утвердили единый стандарт работы курьерских служб

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В столице утвердили стандарт работы курьерских сервисов, запуск регулирования будет осуществляться в три этапа, соответствующий приказ выпустил департамент транспорта Москвы.

"Вместе с крупными компаниями доставки мы подготовили и утвердили единый стандарт работы московских курьерских служб. Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного дептранса в пятницу.

В департаменте уточнили, что стандарт включает требования к проверке личности, внешнего вида, транспортного средства и сумки курьера, а также развитию инфраструктуры.

Все курьеры будут проходить обязательный обучающий курс на знание правил безопасного вождения. Кроме того, на сумке курьера обязательно наличие номерных знаков, это позволит определить его во время движения пешком и в момент передачи заказа. Светоотражающие элементы на одежде и сумке повысят видимость курьера на дороге.

За соблюдением ПДД будут следить сотрудники Госавтоинспекции, а Центр организации дорожного движения (ЦОДД) будут выявлять нарушения по камерам.

Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, запуск регулирования будет осуществляться в три этапа, отмечается в сообщении. Так, с 15 мая 2024 года вступят требования, предъявляемые к внешнему виду курьеров. С 1 октября 2024 года обязательным станет наличие на транспорте и сумке курьера номерных знаков, а на одежде и сумке - светоотражающих элементов. С 1 мая 2025 года вступят требования к транспорту курьера.

Кроме того, компании будут создавать условия для правильной парковки транспорта курьеров, добавили в дептрансе. Это позволит обеспечить порядок в парковочной зоне и у входа в магазины-склады, исключая помехи для пешеходов. В будущем планируется закладывать размещение магазинов-складов на этапе планирования городской инфраструктуры.

Департамент транспорта совместно с компаниями будет разрабатывать оптимальные и безопасные маршруты для сокращения длительности поездок, а также вводить велоинфраструктуру на популярных маршрутах.

В департаменте отметили, что в столице работают более 100 тыс. курьеров на велосипедах и самокатах, они выполняют до 500 тыс. заказов в сутки.