В Думе отложили рассмотрение проекта о льготах в ОСАГО для водителей из ЛДНР и Украины

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Рассмотрение законопроекта с поправками в закон об ОСАГО, которые предоставляют льготы для автовладельцев-физлиц, прибывших в Россию с территории Луганской и Донецкой народных республик, а также с территории Украины, отложено. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате парламента. Предполагалось, что на рассмотрение во втором чтении документ будет вынесен во вторник.

"Совет Думы на заседании во вторник принял решение перенести рассмотрение законопроекта ориентировочно на 21 июня", - сообщил источник.

Законопроект с поправками в закон об ОСАГО предусматривает предоставление отсрочки на 90 дней в исполнении обязанности по заключению договора ОСАГО после пересечения границы РФ частными автовладельцами, чьи транспортные средства зарегистрированы на территориях ЛНР, ДНР и Украины.

Кроме того, законопроект решает базовый вопрос о страховых выплатах по ОСАГО, если виновником ДТП в этот переходный период стал прибывший на территорию РФ из этих регионов водитель. В этом случае выплаты за причиненный ущерб производиться будут, но не за счет не застраховавшего ответственность водителя-виновника, а за счет Российского союза автостраховщиков (РСА), из средств компенсационного фонда союза. (Гарантийные фонды РСА формируются из фиксированных отчислений страховщиков ОСАГО с премий, полученных за проданные полисы "автогражданки").

Совещания

В законопроекте говорится, что в отношении упомянутых категорий водителей в связи с ДТП "органы внутренних дел предоставляют профессиональному объединению страховщиков (...) по его запросу необходимую для осуществления компенсационных выплат информацию в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения запроса".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в комитете по финансовому рынку Госдумы РФ, рассмотрение законопроекта было отложено из-за позиции МВД РФ, ведомство представило ряд возражений в связи с новым обсуждаемым порядком. С представителями Банка России, Минфина РФ и страховщиками законопроект в последней редакции был согласован.

По словам источника, "в комитете по финрынку Госдумы РФ прошли совещания 7 и 8 июня "с целью снятия разногласий по тексту законопроекта", на них присутствовали представители Минфина России, МВД России, ФСБ России. "Были замечания у Минфина России, они были учтены, разногласия сняты. Разногласия с МВД России остались не урегулированными", - пояснил собеседник агентства.

Суть разногласий

В частности, представителями ведомства в ходе совещаний отмечалось, что "законопроектом на органы внутренних дел возлагаются обязанности, но не раскрывается механизм представления РСА информации о владельцах транспортных средств, прибывших с территории Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики".

Также говорилось о том, что круг лиц, на которых предполагается распространить вводимые преференции, – "владельцы транспортных средств, прибывших с территории Украины и территории двух республик", - слишком широкий.

Представители МВД обратили внимание на то, что предложенный порядок частично ограничит "возможности оформления документов без участия уполномоченных на то сотрудников полиции ("европротокол"), возрастет нагрузка на сотрудников органов внутренних дел, что повлечет необходимость увеличения штатной численности и выделения дополнительных бюджетных ассигнований".

"В самом деле, при возникновении ДТП с участием водителя, прибывшего с упомянутых территорий, потребуется фиксация происшествия сотрудниками дорожной полиции, эти данные затем должны быть переданы в РСА для оформления соответствующих выплат из гарантийного фонда союза, иначе на основании каких документов РСА платить будет?", - пояснил "Интерфаксу" представитель ведущей страховой компании на рынке ОСАГО.

РСА готовится

Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, "РСА готовится к выполнению новой обязанности".

"В настоящее время не представляется возможным оценить предстоящий РСА дополнительный объем выплат – нет данных о гипотетическом числе водителей-физлиц, которые могут въехать в страну, стать участниками дорожного движения ", - сказал он.

Исполнительный директор РСА обратил внимание агентства на краткосрочность вводимого порядка. Для водителей-физлиц, прибывших из народных республик и Украины в Россию, он действует до конца 2022 года. "Освобождение от обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотренное частью 1 статьи 211 федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", прекращается с 1 января 2023 года", - говорится в законопроекте.

"Если водитель, транспортное средство которого зарегистрировано на указанных территориях, пересек границу, к примеру, 10 декабря этого года, для него не существует отсрочки в приобретении полиса ОСАГО на 90 дней, в его распоряжении остается 21 день до конца года, чтобы исполнить требование закона об обязательном страховании ответственности автовладельцев в РФ", - привел пример Уфимцев.

Одновременно, как следует из текста законопроекта, порядок вводится задним числом – его положения распространяются на дорожные происшествия в РФ с участием транспортных средств, зарегистрированных в ЛНР, ДНР и на территории Украины в период с 24 февраля этого года.

В свою очередь "автостраховщики заранее обсуждают вопросы, связанные с усилением защиты от страховых мошенников, если те попытаются использовать предоставленные приезжим водителям преференций в своих корыстных целях", - сказал Уфимцев.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в документе.

Прецедент с крымскими машинами

Как сообщалось ранее, аналогичный вариант организации выплат применялся в 2014 году в отношении ответственности водителей, чьи транспортные средства зарегистрированы в республике Крым, в переходный период, когда страхование ОСАГО там не было налажено. Правда, тогда затраты РСА из компфондов на выплаты таким автовладельцам-физлицам в дальнейшем компенсировались из средств Пенсионного фонда РФ. В данном случае вопрос о последующей компенсации расходов РСА из гарантийных фондов законопроектом не ставится.

Законопроект с поправками в ОСАГО, касающийся "автогражданки" для водителей-физлиц, чьи транспортные средства зарегистрированы в ЛНР, ДНР и на Украине, был разработан первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению срок льготного моратория на приобретение ОСАГО для водителей-физлиц, прибывших с территории Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики, был расширен в 9 раз, с 10 до 90 дней, была также расширена формулировка о круге лиц, на которые новый порядок распространяется.

Ранее действовавший порядок международного ОСАГО "Зеленая карта" в отношении России и Украины, в рамках которого урегулировались отношения в связи с ДТП на территории этих государств, не действует с 5 апреля этого года.